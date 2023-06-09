Банки Петербурга и строительные компании предложили «корпоративную ипотеку».

«Корпоративная ипотека» представляет собой ежемесячную оплату, но не только со стороны покупателя, но и со стороны организации-работодателя. Если же работник уволится, то ему придется самостоятельно оплачивать ипотеку в полном объеме, сообщает «78.ru«.

Специалисты заметили сильное снижение спроса на недвижимость. Поэтому банковские организации предложили новый способ привлечения потенциальных покупателей, сообщает «78.ru».

В одном из банков Санкт-Петербурга запустили пилотную версию программы «корпоративной ипотеки». Такая ипотека представляет собой ежемесячную оплату не только со стороны покупателя, но и со стороны организации-работодателя. Если же работник уволится, ему придется самостоятельно выплачивать ипотеку в полном объеме.

Эксперты заявляют, что это поможет улучшить ситуацию на рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут стажироваться неврологи из Мариуполя и ДНР.