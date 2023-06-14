Медсестра нашла пакет с пистолетом, глушителем и боеприпасами в Выборгском районе

В полицию 13 июня обратилась 59-летняя медсестра из Санкт-Петербурга. На участке в садоводстве «Домостроитель» в Выборгском районе Ленинградской области женщина обнаружила пакет с боеприпасами.

Опасную находку медсестра сделала недалеко от дачного дома, который арендовала с 2017 года. В пакете лежали пистолет с глушителем, граната и 13 патронов, 13 печатей и штампов различных организаций.

Находки направлены на экспертизу.