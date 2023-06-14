Два дня ходила с пулей: парень выстрелил в руку 17-летней подруге в Петербурге

Молодой человек выстрелил в руку 17-летней девушке вечером 10 июня в квартире дома № 97 на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как сообщают «Невские Новости», пострадавшая обратилась в больницу только 13 июня. Выстрел был произведен из пневматического пистолета.

Врачи диагностировали ранение правого лучезапястного сустава, внутри нашли инородное тело. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.