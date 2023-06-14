Два дня ходила с пулей: парень выстрелил в руку 17-летней подруге в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Молодой человек выстрелил в руку 17-летней девушке вечером 10 июня в квартире дома № 97 на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как сообщают «Невские Новости», пострадавшая обратилась в больницу только 13 июня. Выстрел был произведен из пневматического пистолета.

Врачи диагностировали ранение правого лучезапястного сустава, внутри нашли инородное тело. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.

Вам будет интересно
Два дня ходила с пулей: парень выстрелил в руку 17-летней подруге в Петербурге Санкт-Петербург
Годовалый мальчик подавился морковкой и умер в Лодейном Поле
Годовалый мальчик 3 июня находился в гостях у своей 43-летней бабушки в квартире дома на Лесной улице в Лодейном Поле....
05.06.2023 584
Автор