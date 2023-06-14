Два дня ходила с пулей: парень выстрелил в руку 17-летней подруге в Петербурге

Молодой человек выстрелил в руку 17-летней девушке вечером 10 июня в квартире дома № 97 на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге.
Как сообщают «Невские Новости», пострадавшая обратилась в больницу только 13 июня. Выстрел был произведен из пневматического пистолета.
Врачи диагностировали ранение правого лучезапястного сустава, внутри нашли инородное тело. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии.
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05.06.2023 584