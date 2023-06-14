В Ленобласти заработал «Зеленый коридор для инвестора»

Об упрощении клиентского пути инвестора в Ленобласти и его внедрении в регионах рассказал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов

«Система «Зеленый коридор» неоднократно признавалась не только удачной, но и одной из лучших практик. Сейчас Агентство экономического развития Ленобласти ведет разработку готового коробочного решения. Этот уникальный продукт можно будет внедрять в ваших регионах», ― отметил Дмитрий Ялов.

Система «Зеленый коридор для инвестора» включает личный кабинет инвестора и объединяет региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации, все региональные организации инфраструктуры поддержки бизнеса. Все вопросы инвесторов удается решать на уровне Агентства экономического развития.

Отметим, что инвесторы вложили в Ленобласть 361 млрд рублей только за 9 месяце в 2022 году. Из общего объема инвестиций крупных и средних предприятий 51,6% вложены в обрабатывающие производства и 21,5% в сферу с транспортировки и хранения. По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составит 551,3 млрд рублей.

Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта