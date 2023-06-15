Жительнице Янино помогали выйти из запоя спиртным и избиениями в Петербурге

В полицию 14 июня около 23:00 обратилась 42-летняя жительница Янино. Она рассказала, что 9 июня позвонила некому Дмитрию, с которым познакомилась в социальных сетях два года назад, и попросила помочь ей выйти из запоя.
Мужчина отвез ее в квартиру дома на улице Ленской в Санкт-Петербурге. По словам женщины, там он вместо помощи стал спаивать ее, бить и пытаться склонить к близости. При этом угрожал предметом, похожим на пистолет, и не давал выйти из жилища.
В итоге Дмитрий довез женщину на такси до ее дома и уехал. Решается вопрос об уголовном деле.
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23.06.2022 2546