Соглашение о строительстве нового производственно-складского корпус АО «Перинт» было подписано в рамках ПМЭФ-23

Свои подписи под соглашением поставили губернатор 47 региона Александром Дрозденко и генеральный директор компании Михаил Моносов.

«Проект компании «Перинт» ― из тех, которые повышают устойчивость фармацевтической отрасли России, ее независимость от условий импорта и внешнеполитической ситуации. У кампании есть хороший опыт и проработанная стратегия развития. В добрый путь!», ― отметил губернатор Александр Дрозденко.

Мощность производства составит 250 млн изделий в год. Инвестиции ― 500 млн рублей, будет создано 200 новых рабочих мест. Запуск планируется на 2025 год. Выпускать на заводе планируется медицинские изделия — насадки-распылители для назальной вакцинации от Ковид, посуду для ПЦР-исследований и другое.

Правительство Ленобласти подписало соглашение с компанией ООО «ОЗСК» на 417 млн рублей инвестиций в рамках Международного экономического форума. Также в рамках ПМЭФ Ленобласть и ООО «Глория» (НАО «Северная звезда») договорились о расширении производства в Ломоносовском районе, а компания «Озон» подтвердила свои намерения построить складской комплекс.