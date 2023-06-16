Гражданина Беларуси задержали за ограбление мужчины в Кировском районе

В Отрадном Кировского района задержан 27-летний гражданин Республики Беларусь. Как сообщал ivbg.ru, вместе со своей знакомой он избил и ограбил 60-летнего местного жителя.

В квартиру дома на улице Гагарина 13 июня около 14:00 зашли мужчина и женщина. Пара избила и ограбила 60-летнего хозяина. Добычей злоумышленников стали 1150 рублей и мобильный телефон. Общая сумма материального ущерба пострадавшего составила 3150 рублей.

Известно, что подозреваемый нигде не работает и не имеет регистрации на территории России.