Ленобласть и корпорация «Туризм.РФ» договорились о долгосрочном взаимодействии

В рамках подписанного на ПМЭФ соглашения, в регионе при господдержке будут развиваться уже популярные у туристов места и открываться новые.

Свои подписи под соглашением поставили сегодня, 16 июня, в рамках ПМЭФ-2023 губернатор 47 региона Александр Дрозденко и генеральный директор АО «Туризм.РФ» Сергей Суханов в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«Ленинградская область очень заинтересована в сотрудничестве с корпорацией. В нашем регионе за последние 5 лет туристический поток в регионе вырос в 2 раза. Мы боремся за туриста, а турист голосует ногами и деньгами. Нам очень важно развивать индустрию гостеприимства», ― сказал Александр Дрозденко.

Напомним, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов страны по количеству туристических поездок в 2022 году. По данным Росстата, всего за 2022 год в регион совершили 15,2 миллиона турпоездок. 6 млн туристов оставались в регионе более, чем на день. Также правительство России распорядилось выделить из федерального бюджета 118 миллионов рублей на развитие туризма в Ленинградской области.

Как уже ранее отметил Александр Дрозденко на ПМЭФ-2023, туризм — это одна из приоритетных задач стратегии социально-экономического развития региона. В планах региона увеличить турпоток в два раза к 2030 году.

Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, создание туристической инфраструктуры — это одно из самых главных драйверов развития экономики. На каждый вложенный рубль господдержки инвестор вкладывает примерно 10 своих рублей, каждое рабочее место в индустрии туризма приносит 5 рабочих мест в смежных отраслях.

«В Ленинградской области, благодаря ее бескрайним водным просторам, для туристов открываются возможности для интересного и насыщенного отдыха. Наша общая задача ― сделать отдых в России удобным, комфортным и доступным для наших соотечественников и зарубежных гостей», ― рассказал Сергей Суханов.

С маршрутами, разработанными в Ленобласти в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», можно познакомиться на официальном туристическом портале Ленобласти. Отметим, что двухдневный маршрут «Истории и тайны Средневекового Выборга» внесен в перечень национальных. Его создали в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». А «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.

Кроме того, в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий, подробнее — на сайте.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти открылось множество туристических маршрутов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленобласти и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Также в Ленобласти открылся новый туристский маршрут по рекам и озерам Карельского перешейка. По пути туристы могут не только посетить многочисленные достопримечательности Ленинградской области ─ Выборгский замок, крепость Корела, православные церкви, лютеранские кирхи, руины гидротехнических сооружений и старинных хуторов, но также отправиться за ягодами и грибами. Подробная карта маршрута размещена на сайте.