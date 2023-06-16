Сотрудники Светогорского ЦБК отметили 136-летие города и комбината

Для тех, кто следит за жизнью Ленинградской области и её предприятий, будет интересно узнать, что 12 июня в муниципальном образовании «Светогорское городское поселение» Ленинградской области отметили двойной праздник – День России, а также День рождения города Светогорска и комбината. Более 3 тысяч человек приняли участие в празднике.

Церемония началась с торжественного шествия колонны трудовых коллективов города, в котором, наряду с местными жителями, приняли участие сотрудники Светогорского ЦБК и члены их семей.

В официальной части праздника приняли участие главы муниципального образования Ирина Иванова и Евгений Цой, представитель администрации Выборгского района Владимир Васильев и руководители Светогорского ЦБК – исполнительный директор Олег Рыбников и старший менеджер по управлению персоналом Мария Васильева. Право поднять Государственный флаг России было предоставлено Ирине Ивановой и Олегу Рыбникову.

В рамках торжественной части состоялась церемония награждения сотрудников Светогорского ЦБК в разных номинациях. Так, в номинации «Значимая личность» была награждена Крюкова И. В., лаборант по анализу газа и пыли промышленных выбросов 4 разряда. К награде «Преданность своему делу» за многолетний добросовестный труд был представлен ведущий инженер по сохранности предприятия по направлению «подземные канализации» из департамента по техобслуживанию и инжинирингу Трохин В.В. В номинациях «По труду и честь» и «Лидер перемен» были награждены Торнева Л.Н., инженер-теплоэнергетик департамента энергетики и регенерации, и Хобта Н.И., технолог в технологическом отделе по целлюлозе. Следуя одному из принципов развития НПАО «Светогорский ЦБК» – привлекать и растить лучших талантов отрасли – руководители компании выделили в отдельную номинацию «Успешный старт» награждение молодых сотрудников со стажем от года до трех лет. К этой награде была представлена Ефимова А.В., оператор очистных сооружений 4 разряда. Как отметила Мария Васильева в своем выступлении перед жителями города, Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат всегда рад принимать и обучать новых талантов, готовых расти, развиваться, достигать новых карьерных высот и приносить пользу людям.

Олег Рыбников в свою очередь подвел итоги работы комбината и подчеркнул, что НПАО «Светогорский ЦБК» выполнил свои обещания по поддержке безостановочной работы предприятия и продолжению его развития. Кроме того, директор ЦБК анонсировал планы по обширной инвестиционной программе: в этом году комбинат планирует инвестировать более 1 млрд рублей на дальнейшую модернизацию и развитие производства по проектам, связанными с охраной труда, промышленной безопасностью и экологией.

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