Главные архитекторы России собрались в Кингисеппе, где проходит совет Союза архитекторов РФ

Автор: Кира Нагорная
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В следующие три дня свыше 120 специалистов оценят архитектурные практики 47 региона и обменяются опытом.

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Фото: lenobl.ru

В начале юбилейного заседания Союз архитекторов России был отмечен градостроительный подход Александра Дрозденко, после чего ему передали почётный знак Совета «Кентвар».

«Сегодня регионы по всей России начинают готовиться к процедурам по согласованию архитектурного облика. Мы начали эту работу два года назад, уже утвердили дизайн-коды для всех городов, приняли правила по оформлению наружной рекламы. Это крайне сложная новелла, в которой необходимо всегда искать баланс. И, конечно, вторая задача — найти лучшие архитектурные практики», — отметил зампредседателя Правительства 47 региона Евгений Барановский.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти будет благоустроено 107 общественных территорий в 105 муниципальных образованиях, на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.

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