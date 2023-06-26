Во Всеволожске заведующая детсада нашла у сторожа интимные видео с детьми

Автор: Гузель Галимова
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Заведующая детсада во Всеволожске Ленобласти нашла на рабочем месте у сторожа флешку, на которой хранились кадры с насилием над малолетними детьми.

Жертвами был дети 7 и 14 лет, пишет 78.ru.

По подозрению в совершении преступления был задержан 67-летний сторож.  Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Подозреваемый находится под стражей.

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