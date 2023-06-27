В мессенджере Telegram появится функция сторис

Автор: Анастасия Щербакова
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Разработчики уступили пожеланиям пользователей.

О внедрении новой функции вечером 26 июня рассказал Павел Дуров — сообщает Фонтанка.ру. Изначально команда разработчиков была против внедрения новшества, поскольку Stories есть во всех основных социальных сетях. Однако не пойти на встречу пользовательской аудитории компания не решилась.

«Говоря о каналах, они выиграют от большего охвата и подписчиков: как только мы запустим возможность репостить сообщения из каналов в истории, стать вирусным в Telegram станет намного проще», — рассказал основатель мессенджера.

В данный момент истории в Telegram «находятся на последнем этапе тестирования». Доступными они станут в начале июля, пообещал Дуров.

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Фото: pxhere.com

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