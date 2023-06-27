Лекарство от спинальной мышечной атрофии разработают в России

Автор: Сергей Агутин
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Отечественный аналог препарата «Спинраза» разработают в междисциплинарном инжиниринговом центре «Биофарма» в Калининграде. Лаборатория открылась благодаря поддержке правительства.  

Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, благодаря программе «Приоритет-2030» БФУ им. Канта получил финансирование около 1 млрд рублей.

«Большая работа по поддержке пациентов с данными заболеваниями проводится фондом «Круг добра». Напомню, на эти цели по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина в 2022 году выделено более 70 млрд рублей. Мы надеемся, что лекарства, разработанные калининградскими учеными, помогут спасти жизни людей», – отметил Дмитрий Чернышенко

Центр «Биофарма» стал пятой лабораторией вуза в рамках программы «Приоритет-2030». В нем будут разрабатывать аналог препарата «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), а также оригинальные и импортозамещающие ингредиенты для косметической отрасли.

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14.04.2022 3096
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