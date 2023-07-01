Жена искусала 29-летнего петербуржца во время рыбалки. Но есть и другие травмы

Автор: Сергей Агутин
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В ночь на 30 июня в полицию поступило сообщение о телесных повреждениях. Житель Санкт-Петербурга рассказал, что получил сильнейшие порезы глаза, спины и руки в результате падения на улице Стахановцев.

Помимо этого, на левом плече у 29-летнего потерпевшего находились следы от укусов двухнедельной давности. Он пояснил, что получил их от своей супруги во время рыбалки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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23.06.2022 2591
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