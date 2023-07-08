Два ежедневных рейса в Калининград появятся в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге вырастет количество рейсов в направлении Калининграда. Два ежедневный рейса будут отправляться из города с 14 июля.

Перелеты будут выполняться авиакомпанией «Россия» на лайнерах Sukhoi Superjet 100 в 13:05 и в 15:00 из Санкт-Петербурга. А из Калининграда будут вылетать в 15:00 и 16:55.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», на других рейсах авиакомпания эксплуатирует самолеты Airbus A319/320, обеспечивающие оптимальные провозные мощности на высоко востребованных направлениях.

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