Набор инструментов украли у дачника в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Выборгского района 8 июля около 16:00 обратился 80-летний житель Санкт-Петербурга. Часом ранее он обнаружил отжатую раму окна и разбитый замок двери в доме на улице Южной в садоводстве «Озорной Ручей».

Добычей воров стали плоскогубцы, шлифовальные щипцы, штангенциркуль и пистолет для клея. Материальный ущерб хозяина составил 30 тысяч рублей.

Известно, что дом системой наблюдения не оборудован. Участок огорожен забором из сетки-рабицы. По факту кражи заведено уголовное дело.

Вам будет интересно
Набор инструментов украли у дачника в Выборгском районе Санкт-Петербург, Ленинградская область, Выборгский район
Стакан воды за 170 тысяч рублей: в Гатчине пенсионерка пустила в дом незнакомку-воровку
В полицию Гатчинского района 16 июня обратилась 84-летняя жительница Гатчины. Она встретила на улице возле дома неизвестную женщину, с которой...
17.06.2023 985
Автор