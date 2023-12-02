Светлана Столпнер несколько лет помогает самым незащищенным группам, страдающим на Донбассе — детям, старикам и животным. За годы усилиями Светланы помощь получили сотни людей и четвероногих питомцев. Она рассказала, как выглядит процесс сбора гуманитарной помощи, поведала историю собаки Нафани, ставшей символом фронта, и объяснила, кого считает настоящими героями.

Как всё начиналось?

Зовут меня Светлана Александровна или просто Света. Через два месяца будет 58 лет. Я пенсионерка. Основной вид деятельности сейчас — гуманитарные грузы, помощь. Изначально наша команда занималась тем, что помогала приюту «Пиф» в Донецке, оказывая поддержку животным. Сначала была одна коробочка, потом две, три, а дальше мы собирали всем двором. Постепенно это переросло в большие грузы. Почти у всех членов команды кошки и собаки вывезены оттуда. Недавно мы решили поднять центр помощи животным в Горловке (город в Донецкой области — прим.ред.). Попасть туда оказалось очень сложно. В итоге взяли его практически с нуля. Помог нам провести туда груз и попасть Герман Николаевич. Буквально пятая или шестая поездка. В настоящий момент центр работает во всю. Оттуда мы тоже умудрились вывести котят. Сейчас ждём маленькую собачку, которую здесь встретит мама двух бойцов. Ребята — на фронте. Приют работает хорошо. Это очень важно. Животные не виноваты в происходящем. Они так же, как дети и старики, самые незащищенные, поэтому мы и стараемся им помочь.

«Для меня это личная боль»

Мой дед с бабушкой и другие родственники по папиной линии живут в Севастополе до сих пор. И на Украине, в Запорожье, жила родная тетя. Поэтому мы достаточно тесно были связаны с Украиной. Я часто там бывала. Для меня это боль, личная боль. Я родилась в Советском Союзе. Для меня многие народы до сих пор остаются едиными, поэтому очень сердце и душа болят.

Как ваша семья относится к тому, что вы делаете?

Мы на одной волне всегда (про семью — прим.ред.). Здесь всё на равных. Парни у меня — большие молодцы. Они всё понимают.

Встречали ли вы от родственников непонимание деятельности, которой занимаетесь?

Да. Коснулись больной темы. Из большой семьи осталось лишь двое, кто идёт со мной дальше. Кто-то, я понимаю, молча удалился, другие сказали что-то. Тем не менее я человек взрослый и самодостаточный. Для себя выбрала тот путь, по которому следовала всегда. То есть помощь нуждающимся.

Всё время повторяю, вспоминая слова своей соседки: «Ты знаешь, мы можем кого-то любить или не любить, ценить или не ценить, но мы должны разбираться со всеми потом. Потом — когда это всё закончится. А когда твоя Родина, твоя страна в опасности, ты просто обязан закрыть её грудью».

«Стал звёздой фронта»

Нафаню привели в приют «Пиф» в таком состоянии, что, когда я его увидела, было непонятно, собачка это или кто-то другой. То есть это было просто существо. Ему пришлось оперировать глаз. Девочки его выходили. Нафаня приехал, мы встретили его здесь. Независимо от того, хотел он или нет, можно сказать, что он стал звездой фронта. Как я говорила, у него остался один глазик. Мы как-то ехали в лифте. Соседка говорит: «Свет, он видит только одним глазом. Убери шерсть». «У него нет второго глаза. Он приехал с фронта с ранением», — сказала я. Тогда она прозвала его Кутузовым. Команда новое прозвище быстро подхватила, а Нафаня получил позывной в честь русского полководца. С тех пор практически все наши грузы идут под эгидой Нафани с позывным «Кутузов».

Как происходит сбор гуманитарки для животных?

Звонят или пишут люди, говоря: «У меня есть то, то, то и то. Нужно? Необходимо кому-то?». Отвечаем: «Нужно, приносите». И они доставляют. Раньше бегали по городу и сами забирали. Потом люди поняли, что это на столько трудоёмко, что меня освободили от этого. Теперь привозят сами.

Люди все разные. Есть те, кто может позволить себе немного больше помощи по объёму, а есть, например, старички. Я распределяю, что куда и кому пойдёт. Грузы формируются таким образом, что все товары — продукты, хозяйственные принадлежности, товары для кошек, собак и даже лошадей составляются раздельно. Лошадей, кстати, тоже взяли под своё крыло в Донецке. Нам сказали, там 30 голов. Они помогают деткам с ДЦП. Вернёмся к грузам. Кто-то несёт коробки, кто-то скотч, потому что знает — его уходит огромное количество. Квартира моя давно превратилась в склад. Потом я звоню ребятам и говорю, что у меня готово, например, 30-40 коробок груза. Они приезжают и забирают. Всё это отвозится на склад «Ленинградского добровольца». Организация оказывает нам колоссальную помощь. Когда дело уже идёт к погрузке, мы все собираемся. У нас очень много помощи, которая идёт адресно. Её берут отдельно. Я должна всё проконтролировать, донести до ребят, кому что отвозится и как, каким образом. Среди грузов есть препараты. К нам присоединились МОСЗООВЕТСНАБ (крупнейший дистрибьютор ветеринарных препаратов в России — прим.ред.), который помогает поставками. Некоторые препараты бывают в стекле. Тот же наркоз, который так необходим для животных. Потому что многие их них остались на улице. Стерилизации нет. А это нужно и даже необходимо. На улице и животные могут представлять опасность.

Считаете ли вы себя героем?

Нет. Конечно, нет. Тем более что рядом со мной Артём и Герман. Вот они для меня — герои. Я всегда так жила, поэтому не считала себя героем и не буду.

А кто герои для вас?

В моих глазах герои — это мальчишки, которые сейчас на фронте. Герои — люди, которые там (на Украине — прим.ред.) выживают. Изначально, когда мы занимались гуманитарной помощью, был следующий случай. Совершенно незнакомая женщина обратилась ко мне в интернете. Две девочки из педагогического института в Донецке отправились к нам в Герцена. Одна приехала из Горловки, другая — из города Ясиноватая. Женщина просила меня поддержать их как мама в случае непредвиденных обстоятельств. Я согласилась.

В какой-то момент девочки оказались у меня. Мы с сыном их накормили, напоили, провели по городу, показав всё, что могли. Отвели на автобус и отправили домой. После этого позвонила мама одной из них. Конечно, вся в растроганных чувствах и с благодарностью. Маму тоже пригласили к себе. Тогда мы уже помогали с гуманитаркой. Но вот такое вот понимание войны, настоящей войны и беды пришло именно тогда, когда я пообщалась с девочками и семьей одной из них. Они рассказывали о том, что там происходит. Это было очень страшно. Мы здесь жили как будто в другом мире. Когда приехала мамочка, она неделю жила у меня. Ей тоже всё показали и повозили по городу. Перед самым отъездом она вдруг расплакалась. На мой вопрос о причинах ответила: «Наши дети никогда не увидят то, что видят ваши здесь». Для меня вдвойне — и как для мамы, и как для человека это был такой хороший пинок сзади. Он показал, что я должна, просто обязана и буду этим заниматься.

В предыдущей серии проекта мы писали, как бард-волонтёр дарует людям 10-минутный мир в зоне СВО.