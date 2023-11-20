В 2023 году в Петербурге зарегистрировали более 4 млн плательщиков НДФЛ

Число плательщиков НДФЛ в Санкт-Петербурге превысило 4 млн человек в ноябре 2023 года. Об этом сообщает АБН со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

По словам градоначальника, это число является самым высоким в истории города. Также за год количество безработных жителей Санкт-Петербурга снизилось на 25 %, а уровень безработицы стал одним из наименьших в России.

Средняя номинальная заработная плата в городе превысила 91 тысячу рублей.