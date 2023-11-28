Пенсионера обвинили в растлении 5-летнего внука в Ленобласти

В полицию Всеволожского района 27 ноября обратилась 31-летняя жительница Всеволожска. По ее словам, свекр совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее пятилетнего сына 23 ноября около 20:20.

Женщина заявила, что мужчина растлил внука в доме, где он проживал вместе с матерью. В тот же день полицейские задержали 71-летнего пенсионера из Всеволожска.

Мужчину опросили и отпустили под обязательство о явке. Решается вопрос об уголовном деле.