Ребенок порезал живот осколками чашки в пригороде Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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В полицию сообщили о госпитализации трехлетней девочки из садоводства «Левашово» в поселке Песочный. Врачи зафиксировали у нее тяжелую рану живота.

Родители рассказали правоохранителям, что ребенок неудачно упал на разбившуюся чашку, осколки вонзились в живот. Известно, что 30-летний мужчина и 33-летняя женщина также воспитывают сына.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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