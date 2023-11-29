Ребенок порезал живот осколками чашки в пригороде Петербурга

В полицию сообщили о госпитализации трехлетней девочки из садоводства «Левашово» в поселке Песочный. Врачи зафиксировали у нее тяжелую рану живота.

Родители рассказали правоохранителям, что ребенок неудачно упал на разбившуюся чашку, осколки вонзились в живот. Известно, что 30-летний мужчина и 33-летняя женщина также воспитывают сына.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.