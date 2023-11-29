Подозреваемый в изнасиловании двух детей мог развратить еще двух мальчиков в Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, по подозрению в растлении 14-летней девочки 23 ноября задержан 57-летний уроженец Карельской АССР. Преступление совершено в период с 1 по 31 мая 2015 года.

Мужчина, которому тогда было 49 лет, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки в своей квартире на улице Нагорная в деревне Тервеничи Лодейнопольского района.

Пострадавшая, которой сейчас 22 года, рассказала полицейским о случившемся 22 ноября. Мужчина задержан. В ходе расследования следствие установило, что задержанный может быть причастен к изнасилованию 13-летней девочки в январе-феврале 2015 года в деревне Шархиничи.

А 29 ноября стало известно о новом эпизоде. По версии следствия, в период с 1 по 31 мая 2015 года в селе Алеховщина подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух мальчиков – показывал им порнографические ролики и трогал в интимных местах. Пострадавшим было 10 и 11 лет.