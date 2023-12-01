В Ленобласти завершилась охота на несколько видов дичи

В Ленобласти завершилась охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. 30 ноября – был последний день.

В комитете по животному миру местным охотникам напомнили о необходимости сдать сведения о добыче по имеющимся разрешениям. Всю информацию нужно предоставить в течение 20 дней.

В случае, если охотник не предоставил сведения в установленный срок, на следующий год ему откажут в выдаче разрешения.