В Ленобласти завершилась охота на несколько видов дичи

В Ленобласти завершилась охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. 30 ноября – был последний день.
В комитете по животному миру местным охотникам напомнили о необходимости сдать сведения о добыче по имеющимся разрешениям. Всю информацию нужно предоставить в течение 20 дней.
В случае, если охотник не предоставил сведения в установленный срок, на следующий год ему откажут в выдаче разрешения.
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