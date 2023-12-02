Перевозчики и комтранс Ленобласти собирают покрышки для нужд СВО

Автор: Гузель Галимова
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Комитет Ленобласти по транспорту, «Команда заботы 47» и региональные перевозчики начали сбор автомобильных покрышек.

Шины планируют отправить в зону СВО. Собранную резину бойцы смогут использовать на «КамАЗах» и «УАЗах». Шины передадут в рамках гуманитарной помощи.

В комитете отметили, что свою лепту в сбор покрышек уже внесли перевозчики из большинства районов Ленобласти.

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01.12.2023 62
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