С начала снежного сезона в Петербурге расплавили более 240 тыс. кубометров снега

В Петербурге с начала зимнего сезона снегоплавительные и снегоприемные пункты приняли почти 245 тысяч кубометров снега.

Только за последние сутки пункты приняли 73 тыс. кубометров снега. Больше всего снега отвезли в снегоплавильные пункты на Кушелевской дороге и на Взлётной улице. Об этом сообщил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».