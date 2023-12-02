С начала снежного сезона в Петербурге расплавили более 240 тыс. кубометров снега

В Петербурге с начала зимнего сезона снегоплавительные и снегоприемные пункты приняли почти 245 тысяч кубометров снега.
Только за последние сутки пункты приняли 73 тыс. кубометров снега. Больше всего снега отвезли в снегоплавильные пункты на Кушелевской дороге и на Взлётной улице. Об этом сообщил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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02.12.2023 9