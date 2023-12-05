Петербург получил Гран-при за шоколадную шкатулку в конкурсе «Туристический сувенир»

Санкт-Петербург получила Гран-при по итогам IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», прошедшим в Твери. Город представил на конкурсе музыкальную шкатулку, сообщает Neva.Today.

Гран-при городу присудили в номинации «гастрономический сувенир» за дизайнерскую музыкальную шкатулку с конфетами «Петербург – это Счастье». Ее создал комитетом по развитию туризма вместе с одной из городских шоколадных фабрик.

В пресс-службе также отметили, что в мегаполисе обсуждается новая сувенирная продукция, отражающая образ классического и современного города. В ноябре 2023 года Комитет по развитию туризма объявил старт конкурса «Новая культура сувениров».