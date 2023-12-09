Генпрокурор России недоволен сложившейся ситуацией с яйцами

Генеральный прокурор России Игорь Краснов обязал все региональные ведомства проверить производителей куриных яиц, так как подорожание продукции в течение года на 36,5 % вышло из-под контроля.
Генпрокуратура провела очередное заседание с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы, Российского птицеводческого союза и ассоциации компаний розничной торговли, сообщает «Патрульный Петербурга».
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить региональных производителей. Примечательно, что Минсельхоз обосновал увеличение роста цен значительным увеличением спроса на них в 2023 году.
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