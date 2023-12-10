Морозы до -18 градусов и метели обрушатся на Ленобласть

Автор: Анастасия Щербакова
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МЧС предупреждает об ухудшении в регионе погодных условий с 11 декабря.

Как передает региональный МЧС, 11 декабря в Ленобласти ожидается преимущественно облачная погода. В ночное время суток в большинстве районов прогнозируется умеренный местами снег, а также слабая метель.

Температура воздуха ночью при этом будет составлять минус 10-15 градусов мороза, а местами и все -18. Тем временем днем столбики термометров будут показывать в пределах 4-9 градусов со знаком минус, а на некоторых территориях и до -13 градусов.

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