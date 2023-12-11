Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти доброй недели

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 11 декабря, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем доброй недели.

«Зима поставила корабли на прикол. На лед выходят любители зимней рыбалки. Будьте осторожны, учитывайте погодные условия», — подписал фото глава региона.
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти доброй недели Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти доброй недели Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти доброй недели Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти доброй недели Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти доброй недели Ленобласть, ДрозденкоФото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo
Фото: Александр Дрозденко, t.me/drozdenko_au_lo

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Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти доброй недели Ленобласть, Дрозденко
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