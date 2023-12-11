«Лучшими из лучших» стали ребята из Ломоносовского района

За звание лучших знатоков истории малой родины в финале краеведческой игры «Лучшие из лучших» боролись 18 сильнейших команд со всей Ленинградской области.

«Лучшими оказались ребята из Ломоносовского района — команда «Античность». Это была самая настоящая интеллектуальная битва. Поздравляем ребят с заслуженной победой!», — отметили в группе Объединение НКО в Ленинградской области.

Событие состоялось в рамках мероприятий Года команды знаний. Проект «Лучшие из Лучших» реализуется при поддержке гранта губернатора Ленобласти. Напомним, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, а в Ленинградской области — Годом команды знаний, к которому уже присоединились ЛГУ им. Пушкина, Университет им. Герцена и Гатчинский ВУЗ. Также Ленобласть отметит свой 96-й День основания в Тосно под эгидой Года Команды Знаний.