Ленобласть отметит свой 96-й День основания в Тосно под эгидой Года Команды Знаний

Традиционное праздничное шествие пройдет в формате «уроков», где каждый район представит свои достижения и потенциал в виде школьной дисциплины

«Это очень интересная идея ― обыграть традиционные уроки: географию, математику, физкультуру, историю с точки зрения возможностей каждой территории», ― поддержал решение Александр Дрозденко.

В Тосно — временной «столицы» Ленобласти на время праздника, уже идут подготовительные работы по обновлению городской среды: капремонт городского стадиона, на очереди ― обновление фасада музея, ремонт дорог и многое другое.

Ожидается, что официальную программу празднования посетит не менее 1,5 тысяч почетных гостей, по традиции, вечерний концерт будет доступен для всех желающих ― жителей города и гостей.

Напомним, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, а в Ленинградской области — Годом команды знаний, к которому уже присоединились ЛГУ им. Пушкина, Университет им. Герцена и Гатчинский ВУЗ.

Отметим, что в Ленобласти реализуется программа «Земский учитель». Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. За три года в ленинградские школы трудоустроено 9 педагогов: четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей в 2021 году, трое педагогов переехали в регион в 2020 году. В 2022 году победителями стали два педагога. Подробные условия программы и заявки по ссылке.