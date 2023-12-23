Физиотерапевт назвал упражнение для желающих дожить до 100 лет

Физиотерапевт Лекс Гонсалес назвал главное упражнение, которое нужно выполнять людям, которые хотят дожить до 100 лет. По словам специалиста, ничего не продлевает жизнь лучше ходьбы.

«Она улучшает кровообращение, благодаря ей сердце становится здоровее, а также поддерживается здоровье суставов. Они сохраняют подвижность», – отметил Лекс Гонсалес

По словам медика, благодаря ходьбе человек не теряет координацию.

«Он сохраняет возможность держать равновесие, что снижает риск падений», — заявил Лекс Гонсалес

Отдельно врач выделил доступность ходьбы, так как заниматься ей можно бесплатно.