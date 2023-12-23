Снег и до -9 °C – погода в Ленобласти на 24 декабря

На территории Ленинградской области 24 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью и днем местами снег.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, 2-7 м/с, днем северо-западный, западный, 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток 0… -5 °C, ночью местами до -9 °C. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.