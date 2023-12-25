Ушел из дома и не вернулся: в Петербурге бесследно пропал 54-летний мужчина более 3 недель назад

Поиски петербуржца ведутся с начала декабря.

Как передает поисковой отряд «Лиза Алерт», Голубев Владислав Юрьевич пропал более трех недель назад. Мужчина ушел из дома 4 декабря и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, необходимо срочно сообщать об этом по номерам, указанным ниже или в полицию.