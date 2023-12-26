Дело повара-расчленителя из Выборга направлено в суд. Он разбросал части тела по всему городу

Утверждено обвинительное заключение по делу об убийстве и расчленении мужчины в Выборге в декабре 2022 года.

В городской квартире 28-летний обвиняемый в состоянии опьянения убил 40-летнего коллегу по кафе японской кухни несколькими ударами ножом в шею. Чтобы скрыть преступление, он расчленил тело и спрятал части в разных местах города. Останки начали находить местные жители.

В ходе расследования провели более 14 судебных экспертиз. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Мужскую ногу нашли 16 февраля возле стен Аннинских укреплений, к тому времени она пролежала там около месяца. Другую ногу нашли 16 апреля возле гаражей на Батарейной Горе, она была завернута в пакет, лежала в горе мусора. Туловище с головой и руками в трех пакетах обнаружили 1 мая за гаражами на улице Путейской.