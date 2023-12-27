Путин поручил навести порядок в оплате труда учителей

В России должна быть разработана единая система оплаты труда педагогов, заявил глава государства.

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать единый, системный и справедливый подход к оплате труда преподавателей.

«Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. .. Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Нужно двигаться в этом направлении», — цитирует президента РИА Новости.

Как отметил президент, отсутствие порядка в оплате труда учителей в конечном итоге приводит к снижению общего уровня образования.

меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает. Все это нарушает ключевой принцип — равенство образовательных возможностей для наших детей, — заявил Путин.