В Петербурге задержан тот, кто последним позвонил жителю Всеволожска

Как сообщал ivbg.ru, в полицию Всеволожского района 24 декабря сообщили о мужчине без сознания и криках из квартиры семиэтажного дома на улице Невской во Всеволожске. На месте происшествия нашли тело 29-летнего местного жителя.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Полицейским 23-летняя знакомая покойного рассказала, что они вместе пришли в гости. Мужчине кто-то позвонил, он вышел разговаривать во двор. Там неизвестный ударил его по лицу, он упал и не поднимался.

Подозреваемого задержали 27 декабря около 15:00 возле дома на улице Красной Звезды в Петербурге. Им оказался 28-летний житель Всеволожска. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

Известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, освобожден условно-досрочно. Позже был судим за кражу и разбой.