Дробильщика раздавило в ленте завода в Петербурге

В Колпинском районе Санкт-Петербурга руку иностранца-работника затянуло под ленту, затем сдавило грудь. Об этом в полицию 27 декабря сообщил заместитель начальника производства огнеупорных силикатных блоков.
Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 52-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он работал на производстве дробильщиком.
Мужчина скончался от производственной травмы до приезда скорой помощи. Тело направили в морг.
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23.06.2022 2821