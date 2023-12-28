Дробильщика раздавило в ленте завода в Петербурге

В Колпинском районе Санкт-Петербурга руку иностранца-работника затянуло под ленту, затем сдавило грудь. Об этом в полицию 27 декабря сообщил заместитель начальника производства огнеупорных силикатных блоков.

Прибывшие на место полицейские обнаружили труп 52-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он работал на производстве дробильщиком.

Мужчина скончался от производственной травмы до приезда скорой помощи. Тело направили в морг.