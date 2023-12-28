В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности: всему виной гололед

Дороги города 29 декабря заметет мокрым снегом, что спровоцирует образование гололедицы.

На 29 декабря в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности. Как указано в сообщении пресс-службы городской администрации, на улицах с раннего утра прогнозируется гололед и налипание мокрого снега.

По информации Росгидрометцентра, с 09 часов 29 декабря до 21 часа 29 декабря на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного гололеда. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега