В Ленобласти зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4 балла: эпицентр был в акватории Ладожского озера

Для 47-го региона подобное природное явление крайне нехарактерно.

27 декабря Европейский средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал подземные толчки в акватории Ладожского озера. По данным Ладожского аварийно-спасательного центра, магнитуда землетрясения составила 2,4 балла.

Эпицентр находился в 14 километрах от западного побережья озера в Приозерском районе Ленинградской области. Очаг был зафиксирован на глубине 11 километров.

Как отмечают сейсмологи, для 47-го региона нехарактерны даже такие незначительные подземные толчки. Причиной могли стать локальные тектонические сдвиги.