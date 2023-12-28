В Ленобласти зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4 балла: эпицентр был в акватории Ладожского озера

Для 47-го региона подобное природное явление крайне нехарактерно.
27 декабря Европейский средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал подземные толчки в акватории Ладожского озера. По данным Ладожского аварийно-спасательного центра, магнитуда землетрясения составила 2,4 балла.
Эпицентр находился в 14 километрах от западного побережья озера в Приозерском районе Ленинградской области. Очаг был зафиксирован на глубине 11 километров.
Как отмечают сейсмологи, для 47-го региона нехарактерны даже такие незначительные подземные толчки. Причиной могли стать локальные тектонические сдвиги.
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27.12.2023 83