В Петербурге несколько человек лишили гражданства России

Полицейские провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации в отношении уроженцев ближнего зарубежья из-за совершения ими преступлений.
Как сообщает «Петроград», большинство злоумышленников, лишенных гражданства в Санкт-Петербурге, осуждены за употребление и хранение запрещенных веществ.
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