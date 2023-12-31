В Петербурге несколько человек лишили гражданства России

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Полицейские провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации в отношении уроженцев ближнего зарубежья из-за совершения ими преступлений.  

Как сообщает «Петроград», большинство злоумышленников, лишенных гражданства в Санкт-Петербурге, осуждены за употребление и хранение запрещенных веществ.

Вам будет интересно
В Петербурге несколько человек лишили гражданства России Санкт-Петербург
Подростка осудили за госизмену впервые в России
Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в государственной измене 18-летнего жителя Майкопа, который, будучи несовершеннолетним, собирал и передавал данные ВСУ...
31.12.2023 32
Автор