В Петербурге несколько человек лишили гражданства России

Полицейские провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации в отношении уроженцев ближнего зарубежья из-за совершения ими преступлений.

Как сообщает «Петроград», большинство злоумышленников, лишенных гражданства в Санкт-Петербурге, осуждены за употребление и хранение запрещенных веществ.