Девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте в Петербурге

Активный отдых на севере Санкт-Петербурга закончился госпитализацией для восьмилетней школьницы

По предварительным данным, пациентка с жалобами на боли в спине поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины 29 декабря. Они появились после посещения игрового центра, где девочка прыгала на батуте.

Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника и поместили девочку в отделение хирургии.