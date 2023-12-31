Девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте в Петербурге

Активный отдых на севере Санкт-Петербурга закончился госпитализацией для восьмилетней школьницы
По предварительным данным, пациентка с жалобами на боли в спине поступила в детскую больницу имени Святой Марии Магдалины 29 декабря. Они появились после посещения игрового центра, где девочка прыгала на батуте.
Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника и поместили девочку в отделение хирургии.
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24.06.2022 4077