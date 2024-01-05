Александр Дрозденко укрепил позиции в топ-10 рейтинга самых влиятельных губернаторов страны

Согласно обновленному докладу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), глава 47-го региона занимает 7-е место в топ-10 «Рейтинга влияния глав субъектов РФ».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поднялся в топ самых влиятельных управленцев субъектов страны. Теперь глава 47-го региона занимает седьмую строчку рейтинга, прибавив одну позицию.

Влияние губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (с 8-го по 7-е место) усиливается на фоне внесения в Устав региона изменений, исключающих ограничения по количеству сроков замещения должности губернатора», — указано в докладе.