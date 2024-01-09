В России зафиксирован значительный прирост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом

На 10 тысяч человек приходится 128,1 случаев заболевания.
В Роспотребнадзоре фиксируют рост числа заражений гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Согласно данным ведомства, текущий уровень заболеваемости составляет 128,1 случаев на 10 тысяч человек. Такой показатель превышает базовую норму на 83%.
Складывающаяся ситуация характеризуется специалистами как тридемия, когда растет число заболеваний сразу тремя вирусами, пишет «Известия».
Спад заболеваемости прогнозируется только в феврале.
Вам будет интересно
Американские исследователи не отпускают версию об искусственном происхождении коронавируса. Ученые утверждают, что патоген был создан в Китае за год на...
22.12.2023 517