В России зафиксирован значительный прирост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом

На 10 тысяч человек приходится 128,1 случаев заболевания.

В Роспотребнадзоре фиксируют рост числа заражений гриппом, коронавирусом и ОРВИ. Согласно данным ведомства, текущий уровень заболеваемости составляет 128,1 случаев на 10 тысяч человек. Такой показатель превышает базовую норму на 83%.

Складывающаяся ситуация характеризуется специалистами как тридемия, когда растет число заболеваний сразу тремя вирусами, пишет «Известия».

Спад заболеваемости прогнозируется только в феврале.