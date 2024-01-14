Снег, гололед и до минус 21 градуса мороза: погода в Ленобласти на 15 января

Региональное МЧС представило прогноз погоды на первый день следующей недели.
МЧС по Ленинградской области предупреждает жителей региона об умеренных снегопадах и гололедице на дорогах 15 января. По данным ведомства, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода.
Температура воздуха ночью -11…-16 гр., местами до -21 гр., днем -5…-10 гр., местами до -14 гр, — указано в сообщении.
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