Снег, гололед и до минус 21 градуса мороза: погода в Ленобласти на 15 января

Региональное МЧС представило прогноз погоды на первый день следующей недели.

МЧС по Ленинградской области предупреждает жителей региона об умеренных снегопадах и гололедице на дорогах 15 января. По данным ведомства, в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода.

Температура воздуха ночью -11…-16 гр., местами до -21 гр., днем -5…-10 гр., местами до -14 гр, — указано в сообщении.