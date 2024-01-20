На Ленобласть обрушатся заморозки в -30 °C

На территории Ленинградской области 21 января ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, во второй половине дня на западе местами небольшой снег. В отдельных районах туман и изморозь.

Ветер ночью переменный, слабый, днем юго-западный, южный, 5-10 м/с, в конце дня на западе 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -19… -30 °C, днем на западе -5… -10 °C, на востоке -11… -16 °C. На дорогах гололедица.