Более 23 тысяч звонков поступило за неделю в службу «112»

За прошедшую неделю, с 15 по 21 января, жители Ленобласти позвонили в службу «112» почти 23,7 тыс. раз.

Экстренного реагирования потребовали 10,2 тыс. заявок, из них комплексного – 1,8 тыс. вызовов.

Больше всего вызовов поступило от жителей Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов. Чаще всего по номеру «112» вызывали полицию – 4,6 тыс. звонков, и скорую помощь — 4,5 тыс. Остальные обращения направили ЕДДС районов, пожарных, спасательных, дорожных и энергетических служб, и в аварийную газовую службу.

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Позвонить в «112» можно в любое время суток с мобильного или стационарного телефона. Звонок пройдет даже с нулевым балансом и без сим-карты.