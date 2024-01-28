В Ленобласти выявили канал контрабанды наркотических веществ из Эстонии, которые перебрасывались через реку Нарву FPV-дронами.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на эстонской стороне к дрону привязывается упакованный наркотик, а затем оператор ведет беспилотник на территорию России. К тому же, контрабандисты также пытаются завербовать ветеранов спецоперации, имеющих опыт управления дронами, и предлагают им «солидную зарплату».

Вам будет интересно Свыше тонны наркотика на 13 млрд рублей нашли в контейнере с кофе в Большом порту Петербурга Больше тонны наркотиков, спрятанного среди мешков с кофе, нашли в Большом порту Санкт-Петербурга. Груз прибыл из Бельгии. При сканировании таможенники увидели... 24.01.2024 122

Отмечается, что на данный момент расследование продолжается, задержаний пока не производилось.