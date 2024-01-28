Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 28 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении противник потерял до 150 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

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На Донецком направлении общие потери противника за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.