Шесть машин сгорели дотла на парковке в Петербурге

Правоохранительные органы предполагают, что машины подожгли.

Накануне, 28 января, произошел крупный пожар на одной из парковок Петербурга. По имеющимся данным, вспыхнули сразу шесть автомобилей.

Как выяснил Life, сперва загорелись четыре автомобиля, затем огонь перешел еще на две машины.

Транспортные средства были полностью уничтожены. Полиция не исключает, что причина случившегося — поджог.