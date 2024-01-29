Представлен топ-5 самых популярных музеев Ленобласти

Парк Монрепо занял в рейтинге почетное первое место.

Определена пятерка самых популярных у гостей и жителей региона музеев. В абсолютных лидерах — парк Монрепо, который в прошлом году посетили 538 108 человек.

Среди других популярных достопримечательностей Ленобласти, которые попали в рейтинг: Выборгский замок, крепости в Ивангороде, Старой Ладоге и Приозерске, а также выставочный центр «Эрмитаж-Выборг».

«В этом году добавим интересных поводов для посещения ленинградских музеев. В Монрепо начнем монтаж постоянной экспозиции в Усадебном доме, посвященной быту семьи Николаи, и проведем ряд временных выставок, в том числе покажем работы участников федерального конкурса «Дизайн молодых» с эскизами зоны отдыха в Монрепо», — поделился зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.